Сомнолог назвал оптимальную температуру для хорошего сна

Сомнолог рассказал, какая температура должна быть в спальне для комфортного сна, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, прохладная температура в спальне наиболее комфортна. Оптимальная температура для сна составляет плюс 18 градусов при теплом одеяле и около 20 градусов – при легком. Температура выше 24 градусов мешает хорошему сну.

Эксперт добавил, что есть несколько правил, которые помогут наладить сон. Среди них – проветривание спальни, отказ от вечерних силовых упражнений и мобильных телефонов хотя бы за полчаса до сна.

Специалист предупредил, что недосып может ускорить развитие опухолей мозга и болезни Альцгеймера.

Как сон влияет на похудение. Ученые заметили, что люди, которые спят мало, имеют повышенный уровень гормона, который стимулирует аппетит.





