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Советы для восстановления сна озвучила сомнолог

сон, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 13:08 Фото: freepik
Врач-сомнолог Наталия Золотарёва рассказала о связи плохого сна и хронической бессонницы с неправильным образом жизни, например, с плотным ужином перед сном, сообщает Zakon.kz.

Простые правила восстановления режима сна без лекарств она раскрыла в беседе с "Лентой.ру".

Врач отметила, что в некоторых случаях необходимо обращение к профессиональному сомнологу для коррекции. Но в основном помогут простые советы.

Среди них прием мелатонина, использование ароматических успокаивающих масел и приглушение света в комнате перед сном. Также важно помнить – перед сном нельзя пить кофе и плотно ужинать: есть можно за 2-3 часа до отхода ко сну, не стоит во второй половине дня употреблять и кофеиносодержащие напитки.

Борьба с вредными привычками, ведущими к серьезным нарушениям сна, поможет восстановить режим. 

Полноценный сон очень важен для восстановления и обновления организма. В это время вырабатываются важные гормоны – мелатонин, тестостерон, лептин, кортизол, соматотропный гормон и другие. Дефицит сна может привести к возникновению и развитию сахарного диабета, гипертонии, ожирения, иммунодефицита, психических расстройств.

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