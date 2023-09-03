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В Актобе отключат горячую воду на три дня

кран Фото: freepik
Горячую воду отключат во всем Актобе с 4 по 6 сентября, сообщает Zakon.kz.

Написал об этом портал "Диапазон", ссылаясь на службу сбыта города Актобе АО "Aqtobe su — energy group".

"В эти дни АО "Aqtobe su — energy group" совместно с АО "ТЭЦ" проведет ежегодные осенние гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей", - говорится в сообщении поставщика водоснабжения.

Подача горячего водоснабжения будет возобновлена 7 сентября.

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