Врачи нашли еще одного виновника ожирения

Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что причиной набора веса может стать кариес, сообщает Zakon.kz

Доктор Павлова в Telegram отметила, что обычно люди с плохими зубами начинают есть мягкую или жидкую пищу, меньше жевать, нарушается пищеварение. Все это способствует набору лишнего веса.

"Cвязь между лишним весом и незалеченными зубами прямая: чтобы пища хорошо переваривалась и усваивалась ее нужно тщательно пережевывать. Кроме того, самые полезные – это сырые, то есть твердые овощи и фрукты. Я рекомендую жевать твердые куски не менее 33 раз. А если зуб болит, о каком жевании можно говорить? Обычно люди с плохими зубами начинают есть мягкую или жидкую пищу, меньше жевать, нарушается пищеварение. Все это способствует набору лишнего веса. Кстати, лишний вес в свою очередь тоже влияет на образование кариеса. Вы можете подумать, что это из-за любви к сладкому? Но на самом деле, это лишь одна из причин".

По словам врача у людей с ожирением развивается субклиническое воспаление жировой ткани, это снижает эффективности работы иммунной системы, что может спровоцировать рост и размножение любых бактериальных или вирусных инфекций, включая рост вредных кариозных бактерий. Это доказано уже не одним исследованием. И чем выше вес, тем выше риск разрушения зубов.

"Поэтому я всегда рекомендую пациентам обязательно посетить стоматолога и избавиться от проблем с зубами, чтобы лечение других систем и органов шло быстрее" - отметила Павлова.

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