Жители Шу требуют закрыть переполненные отстойники после гибели там детей
На 47 гектарах города Шу построены отстойники, куда ежегодно поступает более 400 тысяч кубических метров нечистот. Сооружения находятся в аварийном состоянии, но при этом продолжают функционировать и даже не снабжены заборами, хотя и находятся в черте города, передает 24kz.
Жителей беспокоит зловонный запах, который источают очистные сооружения, к тому же, место небезопасно: в июле этого года там утонули дети.
"На отстойниках много диких птиц и поэтому дети пошли туда, чтобы посмотреть на них. Один из мальчиков поскользнулся и упал, а мой сын хотел помочь ему выбраться. В итоге двое мальчиков утонули, а третий побежал за помощью. Отстойники никак не огорожены и не охраняются. Туда может пойти любой". Света Шалбаева, мама одного из погибших мальчиков
Власти намерены огородить опасное место в ближайшее время, на это даже уже выделили пять миллионов тенге. Также здесь планируют построить комплекс по очистке канализационных вод. Но пока сроки установлены условные, в 2025 году, все зависит от выделяемых их госбюджета средств.
В акимате города установили стоимость проекта – четыре миллиарда тенге.
Двое детей утонули в отстойнике очистных сооружений города Шу 9 июля. Дети остались без присмотра родителей, сообщили тогда в департаменте по ЧС Жамбылской области.