Жители Шу требуют закрыть переполненные отстойники после гибели там детей

Отстойники, куда стекают все нечистоты города Шу Жамбылской области, переполнены и источают зловонный запах. Местные жители требуют закрыть сооружения после случая, когда там утонули двое детей, сообщает Zakon.kz.

На 47 гектарах города Шу построены отстойники, куда ежегодно поступает более 400 тысяч кубических метров нечистот. Сооружения находятся в аварийном состоянии, но при этом продолжают функционировать и даже не снабжены заборами, хотя и находятся в черте города, передает 24kz.

Жителей беспокоит зловонный запах, который источают очистные сооружения, к тому же, место небезопасно: в июле этого года там утонули дети.

"На отстойниках много диких птиц и поэтому дети пошли туда, чтобы посмотреть на них. Один из мальчиков поскользнулся и упал, а мой сын хотел помочь ему выбраться. В итоге двое мальчиков утонули, а третий побежал за помощью. Отстойники никак не огорожены и не охраняются. Туда может пойти любой". Света Шалбаева, мама одного из погибших мальчиков

Власти намерены огородить опасное место в ближайшее время, на это даже уже выделили пять миллионов тенге. Также здесь планируют построить комплекс по очистке канализационных вод. Но пока сроки установлены условные, в 2025 году, все зависит от выделяемых их госбюджета средств.

В акимате города установили стоимость проекта – четыре миллиарда тенге.

Двое детей утонули в отстойнике очистных сооружений города Шу 9 июля. Дети остались без присмотра родителей, сообщили тогда в департаменте по ЧС Жамбылской области.





