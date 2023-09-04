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Главное к утру: зерновозы в Китай, Семей без света и воды и аварийный отстойник Шу

Главное к утру: зерновозы в Китай, Семей без света и воды и аварийный отстойник Шу Фото: pixabay, Zakon.kz
Казахстан возобновил поставки пшеницы зерновозами в Китай. В Семее жители полутора десятка улиц останутся без света и воды. Жители Шу возмущены переполненными отстойниками города, где недавно погибли дети, сообщает Zakon.kz.

Зерновозы в Китай

Казахстан возобновил поставки пшеницы в Китай зерновозами. Первое казахстанское зерно направлено в провинцию Шаньдун. В планах увеличение объема поставок до миллиона тонн.

Семей без света и воды

В понедельник, 4 сентября, полтора десятка улиц Семея будут отключены от водоснабжения и подачи электроэнергии. Здесь можно прочесть перечень улиц, жители которых останутся без благ цивилизации.

Опасные аварийный отстойники

Отстойники, куда стекают все нечистоты города Шу Жамбылской области, переполнены и источают зловонный запах. Местные жители требуют закрыть сооружения после случая, когда там утонули двое детей.

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