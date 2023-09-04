Лез через забор: в Алматы 20-сантиметровый штырь проткнул ногу школьнику

Фото: akorda.kz

Железный штырь проткнул ногу мальчику в Алматы. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе Управления здравоохранения 4 сентября 2023 года, ребенок, пытаясь перелезть через забор, проткнул ногу и повис на 20 см штыре.

В ведомстве уточнили, что 10-летнего мальчика доставили в приемное отделение экстренной хирургии ЦДМП Алматы. "В приемном покое пациент экстренно был осмотрен хирургом, травматологом и анестезиологом и госпитализирован. Перед хирургами стояла задача не только извлечь инородное тело из ноги, но также уберечь жизненно важные сосуды от повреждения. Действовали очень осторожно: миллиметр за миллиметром освобождая ногу от штыря. Мы считаем, что задача выполнена, первые сутки после операции пациент чувствует себя хорошо, состояние удовлетворительное". Заведующий приемным отделением Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Мейржан Курманалиев Врач добавил, что ребенок скоро сможет самостоятельно пойти в школу

28 июля 2023 года стало известно, что главу Центральной больницы Алматы Табынбаева отстранили от работы после заражения пациентов ВИЧ. От занимаемых должностей также освободили нескольких других сотрудников больницы. Читайте также Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается на западе Казахстана В школах Карагандинской области вернули шестидневную неделю Жители Шу требуют закрыть переполненные отстойники после гибели там детей

Следите за новостями zakon.kz в: