Главу Центральной больницы Алматы Табынбаева отстранили от работы после заражения пациентов ВИЧ

Директора Центральной клинической больницы Алматы Наримана Табынбаева отстранили от работы после заражения троих пациентов ВИЧ-инфекцией. Об этом рассказал руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Иран Шаметеков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Информацию об отстранении директора ЦКБ от должности Иран Шаметеков обнародовал на брифинге 28 июля. Он добавил, что от занимаемых должностей также освободили нескольких других сотрудников больницы.

"С учетом сложившейся ситуации и на основании выводов комиссии, главный врач городской больницы Нариман Табынбаев отстранен от работы. Уволены по отрицательным мотивам заместитель главного врача по эпидемиологии, заведующий реанимации, главная медицинская сестра стационара и старшая медицинская сестра отделения реанимации", – сказал Иран Шаметеков.

Материалы и справки с итогами работы комиссии направили в ДП города для принятия процессуального решения и определения меры ответственности каждого сотрудника.

"В настоящее время все три пациента, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, поставлены на диспансерный учет в СПИД центр, обеспечены антиретровирусными препаратами по индивидуальной схеме лечения, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь за счет средств местного бюджета", – добавил руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Иран Шаметеков.

Он заверил, что инфекционная безопасность в медучреждениях города находится на постоянном контроле. В медицинских организациях проводят как внутренний производственный контроль, так и плановый внешний контроль со стороны ДСЭК на соответствие требованиям к санитарно-эпидемиологической безопасности по всем категориям пациентов.



Кроме того, специалисты провели комплексную проверку всех стационаров города в части соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и проведения инфекционного контроля. Отмечается, что угрозы инфицирования и системных рисков при оказании медпомощи населению города нет.

Ранее стало известно, кто предположительно виновен в заражении пациентов больницы ВИЧ.

