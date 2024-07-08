В Талдыкоргане спасатели сняли с забора мужчину, который повис на штыре

В МЧС РК сообщили, что 49-летний талдыкорганец проткнул руку штырем, пытаясь перепрыгнуть через забор, передает Zakon.kz.

Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили руку пострадавшего и передали его работникам бригады скорой помощи.



МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в быту.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли подростку из Туркестанской области, который упал в глубокую яму.