В Талдыкоргане спасатели сняли с забора мужчину, который повис на штыре
Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили, что 49-летний талдыкорганец проткнул руку штырем, пытаясь перепрыгнуть через забор, передает Zakon.kz.
Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили руку пострадавшего и передали его работникам бригады скорой помощи.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в быту.
Ранее сообщалось, что спасатели помогли подростку из Туркестанской области, который упал в глубокую яму.
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