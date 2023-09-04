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Блогер из Актау нашел идеальное место для отдыха, но скрыл местоположение

место пляж отдых Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Общественник из Актау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram 3 сентября 2023 года опубликовал видео с красивейшего пляжа в Мангистау. Однако он отметил, что не будет раскрывать местоположение, так как казахстанцы не умеют ценить красоту, сообщает Zakon.kz.

"Это было незабываемое путешествие, открыл для себя новые места… Никогда не думал, что в Мангистау есть такие волшебные места для купания…" – написал он.

Далее блогер заявил, что "наши не умеют ценить красоту".

"Даже не просите, местоположение раскрывать не буду, жалко мне это идеальное место, наши не умеют ценить эту красоту…"Азамат Сарсенбаев

Комментаторы согласились, что не стоит называть адрес:

  • После таких видео хочется в Актау переехать.
  • Не говори. Испортят все там, на камнях нарисуют и все сожгут.
  • Не говори, где это, уничтожат за один сезон.
  • Вот и правильно! Не говорите!
  • Невероятная красота.

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Кроме того, Азамат Сарсенбаев часто поднимает проблему обмеления Каспийского моря. Одно из его последних видео было опубликовано 2 августа 2023 года.

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Он уточнил, что если и дальше так пойдет, то в ближайшем будущем "можем потерять залив Фетисово".

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Анастасия Московчук
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