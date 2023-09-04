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Селевая опасность: МЧС обратилось к казахстанцам

Селевая опасность: МЧС обратился к казахстанцам Фото: pixabay
Официальный представитель МЧС РК Жанна Дауренбекова рассказала, что в ближайшие сутки на юге и юге-востоке страны из-за обильных дожей в горных реках может подняться уровень воды, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, на некоторых реках возможно формирование и прохождение высоких паводков, в том числе и селевых. На склонах гор возможно формирование интенсивного склонового стока.

"На востоке страны ожидаются незначительные колебания уровней воды. В горных районах юго-востока сохраняется селевая опасность". Жанна Дауренбекова

МЧС рекомендует не посещать горы и также следить за сообщениями об обстановке в горах.

"При угрозе или внезапном селе поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа", – сказала Жанна Дауренбекова.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 сентября. 

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Анастасия Стативкина
МЧС РК Казахстан
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