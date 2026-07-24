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Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы и области

Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59 Фото: Zakon.kz
В Алматы и области объявили штормовое предупреждение. В горных реках может подняться уровень воды. Жителей Кыргызстана тоже предупредили о возможных подтоплениях. После недавних паводков специалисты пристально контролируют селевую обстановку. О мерах предосторожности – в статье Zakon.kz.

В Алматы и его окрестностях сохраняется потенциальная угроза селевых потоков. Привести к подтоплениям могут ливни, которые ожидаются в ближайшие дни.

"В период с 24 по 26 июля в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территориях Алматы в связи с прогнозируемыми сильными дождями ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления отдельных участков. Также при превышении опасного уровня сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", – сообщили в ДЧС Алматы.
Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: Zakon.kz

Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: Zakon.kz

Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: Zakon.kz

На гидропостах постоянно следят за показателями состояния рек. При достижении критической отметки специалисты "Казселезащиты" переходят на усиленный режим работы, диспетчеры чаще передают об изменениях в ДЧС, а затем спасатели информируют жителей.

"В настоящее время мониторинг осуществляется 20 постами наблюдения, из которых 10 сезонные, они расположены в высокогорной и среднегорной зонах, в том числе на наиболее прорывоопасных моренных озерах. Состояние моренных озер находится под постоянным наблюдением, угроз их прорыва не зафиксировано. Информация с постов поступает в диспетчерские службы три раза в сутки, а при осложнении гидрометеорологической обстановки передается в оперативном режиме. На сегодняшний день селевая обстановка оценивается как стабильная", – отметили в АГЭТУ ГУ "Казселезащита".
Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Территорию Алматы дополнительно защищают селезащитные плотины, предназначенные для задержания и безопасного пропуска селевых потоков.

"При длительном переувлажнении грунта в предгорной и низкогорной зонах также не исключается активизация оползневых процессов. В этой связи просим жителей и гостей города воздержаться от посещения горной местности до стабилизации погодных условий, внимательно следить за официальными штормовыми предупреждениями и сообщениями уполномоченных органов, не игнорировать рекомендации спасательных служб и соблюдать меры безопасности", – добавили в "Казселезащите".
Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: Zakon.kz

Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: Zakon.kz

Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: Zakon.kz

В Алматы с июня по сентябрь длится селеопасный период. Он обусловлен повышением температуры воздуха, интенсивным таянием ледников и снежных масс в горной местности. Влияют и ливни, способные спровоцировать селевые потоки.

"В целях контроля за прохождением селеопасного периода на территории города осуществляется постоянный мониторинг состояния моренных озер, русел рек и гидротехнических сооружений. Гидрологический мониторинг рек осуществляется посредством 23 гидропостов, в том числе 13 постов РГП "Казгидромет" и 10 постов ГУ "Казселезащита". Дополнительно в период прохождения селеопасного периода функционируют 10 сезонных постов наблюдения на наиболее опасных участках".Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы
Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: Zakon.kz

Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: Zakon.kz

Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: Zakon.kz

Для снижения уровня воды до безопасных отметок в этом году начаты превентивные работы по опорожнению шести прорывоопасных моренных озер.

Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: пресс-служба акимата Алматы

А еще рабочие укрепляют берега алматинских рек, чтобы предотвратить размыв почвы.

"В рамках "Среднесрочного плана развития города Алматы до 2030 года" ведется реализация мероприятий по реконструкции, берегоукреплению и благоустройству четырех рек общей протяженностью 37,5 километра (р. Улкен Алматы от отстойника №1 до проспекта Абая; капитальный ремонт БАК имени Кунаева с гидротехническими сооружениями; р. Каргалы от улицы Жандосова до проспекта Рыскулова; р. Боролдай с благоустройством прилегающей территории. На реализацию указанных мероприятий при поддержке акимата города из местного бюджета выделены необходимые финансовые средства", – рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы.

Спасатели заверяют: мониторинг моренных озер и селеопасных участков русел ведется круглосуточно. Непрерывно оценивается гидрометеорологическая обстановка, а также выполняется комплекс превентивных мероприятий для минимизации риска селей и обеспечения безопасности населения.

Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: Zakon.kz

Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: Zakon.kz

Опасность селевых потоков: какова ситуация на горных реках Алматы перед дождями, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59

Фото: Zakon.kz

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:59
Угроза селя: что творится на реках Алматы

В начале месяца в Алматы и Алматинской области произошло два крупных подтопления. Их спровоцировали обильные осадки. Из-за ливня 1 июля 2026 года река Аксай вышла из берегов. Грязной водой затопило прилегающую территорию, автостоянку и супермаркет.

В тот же день в Каскеленском ущелье Алматинской области разбушевавшаяся после дождей река частично разрушила мост, который местные жители построили сами.

Сейчас, по данным специалистов, уровень воды в горных реках Алматы в пределах нормы.

Неустойчивая погода продолжается сказываться на ряде соседних регионов. К примеру, в Кыргызстане на период с 21 по 27 июля объявлено штормовое предупреждение. В горных и предгорных районах сохраняется опасность схода селей и возникновения подтоплений, сообщает Кыргызгидромет.

Казахстанские спасатели в очередной раз напомнили, как действовать в селеопасной обстановке:

  • постоянно следить за сообщениями СМИ о ситуации в горах;
  • при угрозе или внезапном селе подняться на самые высокие точки рельефа;
  • не разбивать палаточный лагерь;
  • не останавливаться на отдых вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;
  • покинуть место, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь.

Застигнутому селевым потоком спастись крайне сложно, поэтому лучше его избегать, говорят эксперты. По их словам, невозможно полностью исключить вероятность возникновения опасных природных процессов, поскольку они зависят от интенсивности осадков, состояния высокогорных озер, температуры воздуха и других природных факторов.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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