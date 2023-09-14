Статистики назвали регионы Казахстана с самыми высокими доходами населения

Бюро национальной статистики 14 сентября опубликовало информацию о том, как в Казахстане обстоят дела с денежными доходами и расходами на душу населения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, в целом по стране расходы населения во II квартале 2023 года составили 260,8 тыс. тенге. Это на 15,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения за то же время выросли на 19,1% и составили 283,6 тыс. тенге.

Что касается регионов, то по доходам на душу населения лидирует Астана (408,1 тыс. тенге), а на втором месте Карагандинская область (368 тыс. тенге). Замыкает тройку лидеров Алматы (363,6 тыс. тенге). Меньше всего среднедушевые доходы у жителей Жетысуской области – 203,2 тысячи тенге.

По расходам картина похожая, но с другой расстановкой регионов: по месячным тратам лидируют жители Алматы (359,4 тыс. тенге), за ними следуют астанчане (345,8 тыс. тенге), на третьем месте Карагандинская область (323,5 тыс. тенге). Меньше всего тратят жители Туркестанской области (180,9 тыс. тенге на душу населения). При этом более половины расходов казахстанцев – это траты на еду.





"В структуре денежных расходов населения во II квартале 2023 года 91,8% занимают потребительские расходы, из них 51,9% уходит на продукты питания, 22,2% – на непродовольственные товары, 17,7% – на платные услуги", – сообщили статистики.

В Бюро национальной статистики напомнили, что к доходам населения относят не только зарплату, но и все прочие поступления – пособия, подработки и так далее. Денежные расходы включают не только потребительские траты, но и выплаты по алиментам, налогам, погашению кредитов и так далее.

Ранее сообщалось, что реальные денежные доходы казахстанцев снизились на 13%.