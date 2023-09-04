Синоптики рассказали, где ожидается погода без осадков в Казахстане 5 сентября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди, в горных районах юго-востока страны – дождь, мокрый снег. Лишь на западе и юге страны – преимущественно без осадков погода.

По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, град. На северо-западе, севере, в центре и в горных районах юго-востока РК – туман.

В Астане – переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.