Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже самолета

4 сентября 2023 года в пресс-службе аэропорта Астаны напомнили о важном обновлении правил перевозок на гражданских воздушных судах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что с целью повышения безопасности и комфорта пассажиров были внесены существенные изменения в требования к перевозке электронных устройств и электронных сигарет на борту воздушных судов.

Багаж

В соответствии с новыми правилами, в багаже пассажирам запрещено перевозить портативные электронные устройства, такие как планшеты, часы, калькуляторы, фотоаппараты, сотовые телефоны, ноутбуки, видеокамеры и прочие устройства, содержащие литиевые или литий-ионные элементы, а также запасные батареи.



Электронные сигареты и вейпы

Перевозка электронных сигарет и вейпов в багаже также теперь запрещена.

Для обеспечения соблюдения этих новых правил пассажирам настоятельно рекомендуют перевозить следующие предметы в ручной клади:

Ноутбуки.

Сотовые телефоны.

Фотоаппараты.

Планшеты.

Электронные сигареты.

Все электронные устройства, содержащие литий-ионные батареи.

Запасные батареи и портативные аккумуляторы (Power bank).



Ранее сообщалось, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития приказом от 27 июля 2023 года утвердило "Перечень опасных веществ и предметов, а также всех видов наркотиков, запрещенных пассажирам к перевозке на гражданских воздушных судах".