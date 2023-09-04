Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже самолета
В распространяемом сообщении сказано, что с целью повышения безопасности и комфорта пассажиров были внесены существенные изменения в требования к перевозке электронных устройств и электронных сигарет на борту воздушных судов.
Багаж
В соответствии с новыми правилами, в багаже пассажирам запрещено перевозить портативные электронные устройства, такие как планшеты, часы, калькуляторы, фотоаппараты, сотовые телефоны, ноутбуки, видеокамеры и прочие устройства, содержащие литиевые или литий-ионные элементы, а также запасные батареи.
Электронные сигареты и вейпы
Перевозка электронных сигарет и вейпов в багаже также теперь запрещена.
Для обеспечения соблюдения этих новых правил пассажирам настоятельно рекомендуют перевозить следующие предметы в ручной клади:
- Ноутбуки.
- Сотовые телефоны.
- Фотоаппараты.
- Планшеты.
- Электронные сигареты.
- Все электронные устройства, содержащие литий-ионные батареи.
- Запасные батареи и портативные аккумуляторы (Power bank).
Ранее сообщалось, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития приказом от 27 июля 2023 года утвердило "Перечень опасных веществ и предметов, а также всех видов наркотиков, запрещенных пассажирам к перевозке на гражданских воздушных судах".