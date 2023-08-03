Что запрещено провозить в самолете

Министерство индустрии и инфраструктурного развития приказом от 27 июля 2023 года утвердило "Перечень опасных веществ и предметов, а также всех видов наркотиков, запрещенных пассажирам к перевозке на гражданских воздушных судах", сообщает Zakon.kz.

Перечень принят с целью исключения проноса на борт гражданских воздушных судов опасных веществ и предметов, которые при перевозке способны причинить вред или создать угрозу для жизни и здоровья людей, безопасности полета или имущества, а также всех видов наркотиков.

Какие вещества и предметы запрещено провозить в ручной клади и багаже:

взрывные и иные смертоносные устройства, содержащие как минимум заряд взрывчатого вещества и средство взрывания, пригодные и предназначенные для совершения действия в форме взрыва, а также взрывчатые вещества и предметы, их содержащие; радиоактивные вещества; наркотические вещества в соответствии с законом "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими"; сжатые и сжиженные газы, в том числе газы для бытового пользования, все типы аэрозолей за исключением:

лекарственных препаратов – аэрозолей и баллонов с кислородом, используемых в медицинских целях, в пределах объемов, необходимых для поддержания здоровья пассажира;

баллонов с двуокисью углерода для приведения в действие искусственных конечностей (протезов);

баллонов с двуокисью углерода для самонадувающихся спасательных жилетов;

ингаляторов (небулайзеров) портативных, представляющих собой беспроводные, бесшумные, перезаряжаемые легкие устройства, предназначенные для лечения острых и хронических заболеваний дыхательных путей и находящихся при пассажире в кармане;

невоспламеняющихся и нетоксических аэрозолей: объемом до 100 миллилитров допускается перевозка в ручной клади, свыше 100 миллилитров – в багаже, не доступном для пассажиров;

5. легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе ацетон, бензин, пробы нефтепродуктов, метанол, метиловый эфир, тормозная жидкость, сероуглерод, эфиры и иные легковоспламеняющиеся жидкости, в том числе алкогольные напитки с содержанием алкоголя более 70% по объему (крепостью 140%);

6. воспламеняющиеся твердые вещества – вещества, которые от действия на них воды выделяют тепло и горючие газы, что может вызвать самовоспламенение и пожар;

7. ядовитые и отравляющие вещества;

8. инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их;

9. едкие и коррозирующие вещества;

10. пустые зажигалки, детали топливной системы транспортного средства, в которых находилось топливо, а также емкости, которые использовались для перевозки или хранения горюче-смазочных материалов, имеющие следы или специфический запах горюче-смазочных материалов.

Какие вещества и предметы запрещено перевозить в ручной клади:

жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях, вместимостью более 100 миллилитров, в том числе:

вода и другие напитки, супы, сиропы, джемы, тушеное мясо, соусы и пасты;

пищевые продукты в соусах или с содержанием большого количества жидкости;

кремы, лосьоны, косметические средства и масла;

духи;

спреи;

гели, включая гели для волос и душа;

содержимое емкостей, находящихся под давлением, включая пену для бритья, другие виды пен, дезодоранты;

пасты, в том числе и зубная паста;

смеси жидкостей с твердыми веществами;

тушь для ресниц;

блеск для губ.

Исключение по перевозке имеют лекарственные препараты, детское питание и специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета, а также жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна, упакованные в надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий визуальную идентификацию доступа к содержимому пакета в течение полета (чек на приобретенный товар), на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки.

Что запрещено перевозить в ручной клади и в багажном отсеке, доступном для пассажиров:

все виды огнестрельного оружия;

колющее и режущее оружие, предметы ударно-дробящего действия и заостренные предметы, а также предметы их имитирующие;

боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию;

предметы с затупленными концами: биты для игры в бейсбол, софтбол, крокет, поло; кии для игры в бильярд, снукер и пул; все виды дубинок и др.;

сухой лед; стимуляторы сердечных мышц или другие устройства на радиоактивных изотопах и радиоактивных фармацевтических препаратов, содержащихся в теле человека; кресла-каталки для перевозки больных или другие подвижные средства, содержащие аккумуляторные батареи; щипцы для завивки волос, содержащие газ и газовые дозаправочные элементы к ним; ртутные барометры или термометры, медицинские или клинические термометры.

Какие опасные вещества и предметы запрещено перевозить в багаже:

портативные электронные курительные устройства, приводимые в действие батареями, в том числе:

электронные сигареты, электронные тонкие сигары, электронные сигары, электронные трубки, персональные испарители, электронные системы подачи никотина). Содержание лития в батареях не должно превышать 2 грамм, а удельная мощность литий-ионных батарей – 100 ватт-часов;

портативные электронные устройства (часы, калькуляторы, фотоаппараты, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеокамеры и пр.), содержащие литиевые или литий-ионные элементы, а также запасные батареи. Не более двух отдельно защищенных запасных батарей на одно лицо.

Перевозка портативных электронных устройств, содержащих литий-ионные батареи, и запасных литий-ионных батарей с удельной мощностью в ватт-часах в 100 ватт-часов, но не превышающей 160 ватт-часов, производится по согласованию с эксплуатантом.

Приказ вводится в действие 13 августа 2023 года.