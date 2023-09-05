Служба внутреннего аудита акимата Абайской области проводит финконтроль

Одним из приоритетных направлений деятельности местных исполнительных органов является эффективное и рациональное использование бюджетных средств.

В рамках данного направления продолжается системная работа по анализу и принятию превентивных мер по недопущению нарушений в деятельности местных исполнительных органов и их подведомственных учреждениях.

Таким образом, службой внутреннего аудита аппарата акима области с момента создания осуществлено 6 аудиторских мероприятий, аудитом бюджетных средств и активов государства охвачено более 4 млрд тенге, установлены нарушения на сумму около 200 млн тенге, из них возмещено 27 млн тенге.

По итогам, к административной ответственности было привлечено 1 должностное лицо, к дисциплинарной ответственности – 9 лиц.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

К примеру, в КГУ "Бестерекская средняя школа-сад с пришкольным интернатом имени Мешитбая Хасенова" отдела образования Урджарского района управления образования области проведен внутренний государственный аудит использования бюджетных средств и активов государства.

По результатам аудита, установлены нарушения на сумму более 46 млн тенге, из них подлежит возмещению и восстановлению 19,4 млн тенге. На сегодняшний день остаток суммы составил около 11 млн тенге.

Для принятия процессуальных мер материалы аудита направлены в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по области Абай и РГУ "Департамент экономических расследований по области Абай Агентства РК по финансовому мониторингу".

Напоминаем, что служба внутреннего аудита аппарата акима области продолжает свою работу, содействуя обеспечению эффективного использования средств для развития региона.