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В горах Алматы открыли новую кемпинг-зону

В горах Алматы открыли новую кемпинг-зону, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 09:46 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Бесплатная кемпинг-зона расположена на поляне Альпинград, на высоте 3450 метров над уровнем моря. Альпинград окружен известными вершинами Амангельды, Маншук Маметовой, Пионер, 28 героев-панфиловцев, что делает его идеальным местом для привала, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата за 10 сентября 2024 года, зона оснащена всем необходимым для комфортного отдыха – здесь оборудованы просторные площадки для палаток, крытые столы и скамейки, уютная беседка.

В горах Алматы открыли новую кемпинг-зону, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 09:46

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, зона оснащена солнечными панелями, позволяющими заряжать электронные устройства и гаджеты, что особенно важно для туристов, проводящих длительное время в горах.

В горах Алматы открыли новую кемпинг-зону, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 09:46

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В беседке также установлен сигнальный маячок, обеспечивающий дополнительную безопасность посетителей.

Стоит отметить, что до конца 2024 года в Алматы планируют открыть еще две кемпинг-зоны – на поляне Терра и у озера Титова.

Новые зоны для отдыха стали устанавливать несколько лет назад. К примеру, на Большом Алматинском озере кемпинг-зона появилась в конце 2023 года.

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