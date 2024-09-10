В горах Алматы открыли новую кемпинг-зону

Бесплатная кемпинг-зона расположена на поляне Альпинград, на высоте 3450 метров над уровнем моря. Альпинград окружен известными вершинами Амангельды, Маншук Маметовой, Пионер, 28 героев-панфиловцев, что делает его идеальным местом для привала, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата за 10 сентября 2024 года, зона оснащена всем необходимым для комфортного отдыха – здесь оборудованы просторные площадки для палаток, крытые столы и скамейки, уютная беседка.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, зона оснащена солнечными панелями, позволяющими заряжать электронные устройства и гаджеты, что особенно важно для туристов, проводящих длительное время в горах.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В беседке также установлен сигнальный маячок, обеспечивающий дополнительную безопасность посетителей.

Стоит отметить, что до конца 2024 года в Алматы планируют открыть еще две кемпинг-зоны – на поляне Терра и у озера Титова.

Новые зоны для отдыха стали устанавливать несколько лет назад. К примеру, на Большом Алматинском озере кемпинг-зона появилась в конце 2023 года.