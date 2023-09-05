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В Алматы вновь перекроют движение по Шаляпина

В Алматы вновь частично перекроют движение по Шаляпина Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжается средний ремонт по улице Шаляпина. Как сообщили Zakon.kz в пресс-службе городского акимата, дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год.

В распространяемом сообщении за 5 сентября сказано, что от ул.Ашимова до ул.Яссауи ремонт завершен и полностью открыто передвижение.

"С 23:00 5 сентября до 06:00 6 сентября в связи с проведением среднего ремонта будет частично перекрыто движение по южной стороне ул. Шаляпина от ул. Саина до ул. Момышулы".Пресс-служба акимата Алматы

В акимате просят автовладельцев и горожан заранее корректировать свой маршрут.

В Алматы вновь частично перекроют движение по Шаляпина

Фото: пресс-служба акимата Алматы

29 августа 2023 года сообщалось, что в городе начинается средний ремонт ул. Байзакова и продолжается средний ремонт ул. Тлендиева.

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