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В Алматы перекроют дороги: важные детали озвучили в акимате

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 17:09 Фото: Zakon.kz
Дорожно-ремонтные работы стартуют в Алматы на участках проспекта Назарбаева и улицы Кажымукана. В связи с этим вводятся временные ограничения движения. Подробности озвучили Zakon.kz в пресс-службе городского акимата.

1-й участок

С 10:00 до 15:00 30 октября движение будет перекрыто на участке улицы Кажымукана от дома 22 до пр. Назарбаева. Объезд будет обеспечен по пр. Достык и ул. Байжанова.

2-й участок

С 15.00 до 23.00 30 октября движение будет перекрыто на участке проспекта Назарбаева от ул. Кажымукана до пр. аль-Фараби. Объезд будет обеспечен по ул. Кажымукана, Мендикулова и пр. Достык.

В Алматы временно перекроют улицы Кажымукана и Назарбаева, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 17:09

Фото: пресс-служба акимата Алматы

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 17:09

"На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", – уточнили специалисты.

Также жителей города попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что движение по бульвару Бухар Жырау от реки Есентай до улицы Байзакова будет возможно только по одной полосе. Ограничение вводится с 09:00 28 октября до 19:00 3 ноября.

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