Еще две улицы частично перекроют в Алматы

В Алматы начинается средний ремонт ул. Байзакова и продолжается средний ремонт ул. Тлендиева. Об этом 29 августа 2023 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По итогам обследования улично-дорожной сети в план среднего ремонта была включена улица Байзакова.

"С 23:00 29 августа до 6:00 30 августа по ул. Байзакова – от ул. Тимирязева до ул. Сатпаева – будет проводиться средний ремонт дорожного покрытия с полным перекрытием движения". Пресс-служба акимата Алматы

Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Ауэзова, ул. Сатпаева, ул. Байтурсынова и ул. Тимирязева.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также сообщается, что по итогам обследования улично-дорожной сети в план среднего ремонта был включен участок ул. Тлендиева – от ул. Сатпаева до ул. Толе би – протяженностью 1,7 км. На сегодняшний день завершены работы и открыто движение на участке от ул. Сатпаева до пр. Абая.

"С 23:00 29 августа до 6:00 30 августа в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия будет полностью перекрыто движение по ул. Тлендиева на участке от пр. Абая до ул. Толе би". Пресс-служба акимата Алматы

Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Отеген батыра, пр. Абая, ул. Брусиловского, ул. Толе би.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве отметили, что во избежание ДТП и для организации дорожного движения на вышеуказанных участках улиц будут задействованы два экипажа полка патрульной полиции.

"Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее". Пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что с 29 августа 2023 по 30 апреля 2024 года в связи с реконструкцией привокзальной территории аэропорта южной столицы будут временно изменены схемы движения маршрутов.

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В транспортном холдинге Алматы уточнили, что реконструкция привокзальной территории аэропорта повлияет на схемы движения маршрутов №3 и №92.