Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с Генеральным планом города Конаева, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила главе государства директор ТОО "Урбостиль" Любовь Нысанбаева, проектная площадь областного центра к 2050 году составит 19 тыс. гектаров, численность населения – 200 тыс. человек, сообщает Акорда.

Для перспективного развития и размещения нового культурно-общественного центра выбрана площадка "Жана-Иле". Здесь предусмотрено размещение объектов социально-бытового, культурного, жилищного, образовательного и рекреационного назначения.

"Планируется создать более 20 тыс. рабочих мест в системообразующих кластерах и предприятиях. Это приведет к появлению большого количества субъектов малого и среднего бизнеса, в которых будет занято более 30 тыс. человек", – сказано в сообщении Акорды.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев презентовал главе государства проект благоустройства общественной набережной.

Как доложил аким, начата реализация уникального проекта – водного променада длиной в 1000 метров с перспективой расширения до 3 000 метров. Глава региона в ходе встречи уделил особое внимание цифровизации региона.

Президента проинформировали о реализации проекта по подключению к высокоскоростному интернету 67 социальных объектов, а также прокладке волоконно-оптической линии связи общей протяженностью 104 километра для дальнейшей реализации проекта 5G.

В целях непрерывного мониторинга общественной безопасности в городе осуществляется установка 412 камер видеонаблюдения. Важной частью данных инициатив является создание интегрированной системы безопасности в школах Алматинской области.

В рамках проекта в 125 школах области будет установлено 4 000 камер, связанных с Центром оперативного управления. Эта платформа позволит быстро реагировать на потенциальные угрозы и создать благоприятную образовательную среду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. В ходе визита президент принял участие в военных учениях "Батыл тойтарыс – 2023", а также посетил ряд объектов. В последний раз президент посещал Алматинскую область в октябре 2022 года. Он встречался c общественностью.