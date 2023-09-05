Токаев прибыл в Алматинскую область
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, в ходе визита президент примет участие в военных учениях "Батыл тойтарыс – 2023", а также посетит ряд объектов.
В последний раз президент посещал Алматинскую область в октябре 2022 года. Он встречался c общественностью.
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