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Токаев прибыл в Алматинскую область

Токаев прибыл в Алматинскую область Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе визита президент примет участие в военных учениях "Батыл тойтарыс – 2023", а также посетит ряд объектов.

В последний раз президент посещал Алматинскую область в октябре 2022 года. Он встречался c общественностью.

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Токаев Касым-Жомарт Алматинская область
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