Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке

Токаев со студентами Фото: akorda.kz
Глава государства посетил Университет имени Сулеймана Демиреля, где студент из Анголы заговорил с ним на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

В беседе с молодыми преподавателями, учеными и студентами университета имени Сулеймана Демиреля Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул важность внедрения передовых подходов в систему образования, сообщает Акорда.

Среди присутствующих на встрече оказался студент из Анголы, который пообщался с главой государства на казахском языке. 


"В наше время необходимо хорошо разбираться в технологиях. В своем Послании я заявил о необходимости превратить Казахстан в передовую страну с развитой IT-сферой. Думаю, что в вашем университете прилагают большие усилия для достижения этой благородной цели. Я очень надеюсь, что вы будете учиться очень хорошо. У вас достойные профессора, которые обучались за рубежом: в Великобритании и других странах. Нам всем предстоит работать на благо Казахстана. У нас нет другого отечества, кроме Казахстана. Страна нуждается в образованных, активных и умных молодых людях. Поэтому я возлагаю на вас большие надежды. Желаю всем успехов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Студенты факультета инженерных и естественных наук представили президенту автомобиль, который они разработали и построили в рамках инженерного гоночного проекта "Формула Студент". По словам ректора университета Алимжана Игенбаева, здесь обучается более 8500 студентов, в том числе граждане государств Центральной Азии, Китая, России, Монголии, Индонезии, и работает порядка 500 профессоров.

Главе государства рассказали о том, что в университете функционируют научно-исследовательский институт и центры, научные лаборатории, реализующие проекты в области казахского языка, истории Казахстана, математики и IT. Кроме того, университет сотрудничает с 70 зарубежными вузами, участвует в программе Erasmus и других проектах по академической мобильности и обмену опытом.

В завершение поездки в Алматинскую область пресс-служба Акорды опубликовала видео с подборкой объектов, в которых успел побывать Токаев.


Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. В ходе визита президент принял участие в военных учениях "Батыл тойтарыс – 2023", а также посетил ряд объектов.

Президент Казахстана побывал в Центре олимпийской подготовки в Алматинской области, а также ознакомился с продукцией предприятий Алматинской области, где на выставке его угостили шубатом.

Читайте также

Участники саммита G20 столкнутся с сильнейшей за 85 лет жарой

Токаева угостили шубатом, произведенным в Алматинской области

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с Генеральным планом города Конаева

Зарина Жакупова
Токаев Касым-Жомарт Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже самолета
Тяжелая атлетика Спортсмен Ждет Ребенка
Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления