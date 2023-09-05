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Токаева угостили шубатом, произведенным в Алматинской области

Глава государства ознакомился с продукцией предприятий Алматинской области Фото: akorda.kz
Глава государства ознакомился с продукцией предприятий Алматинской области, на выставке его угостили шубатом, сообщает Zakon.kz.

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область Касым-Жомарт Токаев посетил выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов, сообщает Акорда.


В ходе беседы с аграриями глава государства отметил, что регион благодаря климатическим условиям и близости к мегаполису имеет большие возможности для привлечения инвесторов в отрасль. Как подчеркнул президент, в области активно развивается интересное направление – верблюдоводство, которое обладает большим потенциалом для экспорта.

"Важно внедрять новые технологии в сельскохозяйственное производство, выпускать экологически чистую продукцию", – считает Касым-Жомарт Токаев.
Токаева угостили шубатом

Фото: akorda.kz

Президенту также был представлен широкий спектр стройматериалов отечественного производства. В Казахстане производятся товары, обеспечивающие полный цикл строительства промышленных и гражданских объектов. В частности, осуществляется производство поперечно-клееной древесины, сборных железобетонных и бетонных конструкций, автоклавных газоблоков, фиброцементных плит и стекловаты, сухих строительных смесей и отделочных материалов, красок и покрытий, алюминиевых профилей, сэндвич-панелей, светодиодных светильников, дверных ручек. Говоря о состоянии строительной отрасли, Глава государства назвал ее движущей силой развития экономики.

Токаева угостили шубатом

Фото: akorda.kz

"Сейчас перед регионом стоят масштабные задачи в строительстве. Это и застройка областного центра, и проект G4 City. В этой работе важно максимально задействовать потенциал местных производителей стройматериалов. Государство поддерживает отечественных производителей продукции. Об этом я четко сказал в своем Послании", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

На выставке была представлена продукция более 20 казахстанских товаропроизводителей, в том числе таких крупных компаний, как ТОО "Шин-Лайн", агрохолдинг Dinara Group, ТОО "Даулет-Бекет", ТОО "ПК Алтын Тага", ТОО "Фирма-Бент", ТОО "Кнауф Гипс Капшагай".

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. В ходе визита президент принял участие в военных учениях "Батыл тойтарыс – 2023", а также посетил ряд объектов. В последний раз президент посещал Алматинскую область в октябре 2022 года. Он встречался c общественностью.

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