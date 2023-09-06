Куанышбек Есекеев: Большая часть специалистов "Казахтелекома" выращена самой компанией

Львиная доля специалистов, работающих сейчас в "Казахтелекоме", выращено самой компанией, заявил председатель правления ведущего телеком-оператора страны Куанышбек Есекеев.

"До 90% специалистов – это то, что у нас внутри растет, 10%, соответственно, мы привлекаем со стороны", – сказал Куанышбек Есекеев в ходе подкаста на youtube-канале "101 друг Шаекина", отвечая на вопрос ведущего программы о соотношении сотрудников, которые получили соответствующие образование и опыт внутри компании, и тех людей, которые пришли в "Казахтелеком" состоявшимися специалистами.

При этом в Группе компаний "Казахтелеком", включающей мобильных операторов АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", трудится, по его сведениям, порядка 24 тысяч человек.

Фото: АО "Казахтелеком"

Председатель правления отметил, что многие выходцы из "Казахтелекома" работают и в других сегментах рынка – например, в банковской сфере, где в последнее время активно внедряются IT-продукты: по его утверждению, до трети специалистов в этом сегменте вышли из стен ведущего оператора страны.

"Телеком - очень большая школа, очень хорошая инженерная и менеджерская школа, и это отличная карьерная лестница: обычно карьеру рассматривают в виде вертикали, а мы внедрили практику горизонтальной карьеры, когда человек остается на своей должности, но развивает свою специализацию, становится специалистом более высокого уровня – и, соответственно, получает больше. Причем иногда больше не только, чем его коллеги, но и чем его начальник". Куанышбек Есекеев

По его словам, внутри "Казахтелекома" действует ряд собственных образовательных программ, позволяющих повышать свой профессиональный уровень сотрудникам любого уровня, от техников и инженеров до представителей топ-менеджмента. Для этого компания создала собственный корпоративный университет, а также сотрудничает с ведущими вузами страны – Назарбаев Университетом, Astana IT University, КИМЭП – и зарубежными высшими учебными заведениями.

"Мы создаем целые группы, которые, в основном, проходят обучение менеджменту: в принципе, инженерные навыки сотрудников активно развиваются в самой компании, а вот навыки менеджмента людям надо добавлять в наших вузах-партнерах. Все это мы практикуем достаточно давно, поэтому очень много молодежи реально, как говорится, дышит в спину – и это радует, потому что это и меня, и коллег моего поколения заставляет становиться активнее", – заметил глава "Казахтелекома".

Фото: АО "Казахтелеком"

Он также подчеркнул, что ведущий телеком-оператор Казахстана начинает рекрутировать будущих сотрудников еще со студенческой скамьи, приглашая студентов технических вузов на стажировку и предлагая лучшим из них работу по специальности после получения диплома.

Фото: АО "Казахтелеком"

А в последние несколько лет система рекрутинга охватывает и школы: "Казахтелеком" два года подряд организует летние IT-лагеря для детей своих сотрудников, где те изучают основы робототехники, программирования, разработки IT-продуктов. В компании надеются, что эти IT Summer Camp станут основой для тиражирования трудовых династий в телекоме.