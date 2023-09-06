Продукция завода из Акмолинской области пользуется спросом по всей стране

В пристоличном регионе, городе Косшы, работает крупное производство ТОО "Сапа су".

Предприятие выпускает все виды железобетонных изделий на высокотехнологичном немецком оборудовании, предназначенных для гражданского строительства, строительства дорог, канализации, водоотведения, энергоснабжения, телекоммуникаций, очистки стоков и утилизации дождевой воды. Государство оказывает мощную поддержку, финансируя проекты завода. Производство построено в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. На заводе трудятся и получают стабильную заработную плату более 100 сотрудников.

"Мы производим виды железобетонных изделий для гражданского строительства, дорожного строительства, канализации, водоснабжения, энергоснабжения, телекоммуникаций, прочистки водостоков, очистки сточных вод и утилизации дождевой воды на высокотехнологичном немецком оборудовании. Железобетонные изделия изготавливаются из твердой бетонной смеси по технологии вибропрессования, что позволяет изделиям иметь высокие технические характеристики, в частности, продлить срок службы. Средний срок службы железобетонных изделий, как и сыпучих труб, составляет около 100 лет". Директор ТОО "Сапа су" Бауыржан Мамбетжанов

Сообщается, что продукция отвечает всем требованиям, предъявляемым к ее производству. Сегодня завод производит трубы внутренним диаметром от 300 до 2400 мм. Также недавно по государственной программе "Экономика простых вещей" было приобретено оборудование для производства железобетонных труб "Multicast SCC200", "Multicast SCC250" и инструментальные формы для них, сварочный аппарат типа БСМ-300-Р для производства колес.

Фото: пресс-служба акимата Косшы

Акмолинский завод набрал хорошие обороты и у него появился производственный филиал в Шымкенте.

В 2020 году ТОО "Сапа Су" начало производство труб с антикоррозионным покрытием. Изготовленные на производстве бытовые бетонные трубы используются на стратегически важных объектах. В частности: инженерные сети выставочного центра "ЭКСПО-2017", строительство инженерных систем "Астана LRT", строительство канализации городов Кокшетау и Шымкент и других 56 таких стратегически важных мест.

При этом ТОО "Сапа су" считается первым производством в Казахстане по выпуску безнапорных стоячих железобетонных труб. Подрядчик был удостоен премии "Предприниматель" и получил награду за лучшие промышленные товары Республики Казахстан.

Ассортимент на производстве растет с каждым годом, руководство планирует расширить спектр услуг и выпускать еще больше железобетонных изделий. Продукция завода пользуется спросом по всей стране, планируется реализовать железобетонные изделия и в соседних странах.

Алма Байгужина