Контейнерный хаб порта Актау усилит роль Казахстана в международных транзитных перевозках

В Послании глава государства остановился на реализации транспортно-логистического потенциала портов в полной мере. Главная задача морских ворот Казахстана – ускорить строительство контейнерного хаба.

На сегодняшний день уже выделен земельный участок площадью 19 гектаров рядом с морпортом Актау. А сам морпорт уже зарегистрирован как участник СЭЗ. Сейчас, как отмечено на mangystaumedia.kz, ведется разработка генерального плана и технико-экономического обоснования хаба.



Выгодное месторасположение порта Актау на пересечении глобальных маршрутов Север и Юг, Транскаспийский международный транспортный коридор позволит им стать ключевой точкой прибывающих грузов, откуда они в последующем будут перенаправлены в различные транспортные потоки.

"Завершение технико-экономического обоснования планируется во втором квартале следующего года. Ведется работа по привлечению инвестора для финансирования проекта. Создание хаба позволит сформировать контейнерный парк и предоставлять качественный сервис по их обработке. На территории хаба планируется организовать сток порожних контейнеров мировых контейнерных операторов, различные склады, в том числе, крытые и холодильные склады. Дополнительно будут предоставляться услуги по взвешиванию, ремонту контейнеров, сертификации. Грузы будут принимать как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. А затем они будут перетариваться из одного транспортного средства в контейнер". Кайрат Калиолла, главный менеджер отдела транспортной логистики АО "НК "Актауский морской торговый порт"

Одновременно в рамках развития порта Актау планируются дополнительные проекты по увеличению пропускной способности порта. Так, за счет собственных средств ведется строительство 3 и 12 причала, с участием ЕББР планируется обновить перегрузочный парк и технику. А вот для проведения дноуглубительных работ морпорт Актау хочет привлечь финансовые средства из республиканского бюджета.

"В настоящее время пропускная способность порта Актау по обработке контейнеров – 70 тысяч ДФЭ. После обновления перегрузочного парка и техники планируется увеличение до 120 тысяч ДФЭ. А с окончанием строительства контейнерного хаба показатель вырастет до более чем 300 тысяч ДФЭ контейнеров. Контейнеризация в Казахстане составляет порядка 3-4%. За счет строительства контейнерного хаба можно отправлять все виды грузов контейнерами. Уже сейчас через порт Актау идет отправка на экспорт цветного металла способом контейнеризации. Их доставляют в порт Актау в крытых вагонах, а уже здесь мы их перетариваем в контейнер и отправляем на судно". Кайрат Калиолла

По словам специалистов порта, контейнеризация сокращает сроки обработки грузов до одного дня. Тогда как при перевалке груза на судно обработка занимает до четырех дней, а с учетом погодных условий может занять и неделю. Завершение строительства контейнерного хаба планируется в 2025 году.