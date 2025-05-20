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События

КТЖ: итоги работы казахстанского хаба в Сиане

КТЖ: Итоги работы казахстанского хаба в Сиане, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 13:44 Фото: КТЖ
Глава государства неоднократно в своих Посланиях народу Казахстана не раз отмечал необходимость укрепления транзитного потенциала страны, использования в полной мере открывающиеся возможности для становления страны транспортно-логистическим узлом мирового значения.

Большую роль в этом играет сотрудничество с Китаем.

В мае 2023 года главой государства был дан старт строительству терминала в Сиане (провинции Шэньси на северо-западе Китая), а уже в феврале 2024-го он начал действовать. Новый казахстанско-китайский терминал со дня своего запуска показывает значительные результаты. Благодаря его открытию объем контейнерных перевозок из Китая по ТМТМ в прошлом году вырос в 33 раза.

Фото: КТЖ

Город Сиань является узловым транзитным центром Китая, а сухой порт – крупнейшим в этой стране. Здесь формируется более 30% контейнерных поездов в направлении ЕС. В Сиань идет порядка 40% импорта из стран СНГ.

На сегодня терминал обладает мощностью 133 тыс. ДФЭ в год. За прошедший год объем транзитных перевозок через данный центр превысил 276 тыс. тонн (обработано и отправлено порядка 23 тыс. ДФЭ). Только за 4 месяца 2025 года отправлено и обработано 10 524 ДФЭ (126 288 тонн), а к 2030 году планируется довести до 83 тыс. ДФЭ в год.

Комплексный подход обеспечивает простоту доставок для клиентов и дает возможность применять технологии первой и последней мили – от двери до двери. Основными партнерами-грузоотправителями являются крупнейшие производители автомобилей и их составляющих BYD, Geely, Chery, Hongqi, а также электронной техники и оборудования, металлоизделий, отправители сборных грузов.

Фото: КТЖ

Проектная мощность терминала площадью 6,7 га (контейнерная площадка – 43 534 кв. м, крытый склад – 4680 кв. м) позволяет перерабатывать 133 тыс. ДФЭ/год. А его выгодное расположение в точке пересечения основных транспортных магистралей и потоков помогает располагать развитой хабовой системой перевозок.

На сегодняшний день терминал консолидирует, обрабатывает существенную часть грузов практически со всех регионов Китая и организовывает отправки железнодорожным и автотранспортом в широком спектре международных направлений, основными из которых являются Центральная Азия, страны Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута (ТМТМ) и России. А также предоставляет локальные услуги хранения, страхования грузов, таможенного сопровождения и другое.

Он постоянно работает для наращивания объемов, товарооборота, грузов, как для казахстанских грузоотправителей, так и для грузоотправителей Китая.

Фото: КТЖ

По словам господина Сунь Иминь (секретарь Парткома Международного порта Сианя), данный проект позволит Китаю и Казахстану с первоначального логистического сотрудничества перейти на новый уровень и укрепить торговое взаимодействие.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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