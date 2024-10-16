Депутат Турлыханов о своем сыне: Сын мой хороший. Ему нельзя пойти с друзьями на день рождения?

Депутат Мажилиса РК Даулет Турлыханов прокомментировал поступок своего сына Нурасыла Болата, на днях посетившего той, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил в кулуарах Мажилиса 16 октября Даулет Турлыханов, молодой парень пошел на день рождения. Отец провел с ним воспитательную беседу о том, что нельзя нарушать порядок.

"Какой отец захочет, чтобы дети были плохими? Как могли, воспитывали, давали советы. Мой сын хороший. Может быть, из-за меня, но за ним идет охота. 21 год ему, он же может впасть в депрессию, заболеть, кто за это ответит? Сын мой хороший, воспитанный. Ему нельзя пойти с друзьями на день рождения? Ему нельзя общаться с друзьями?" – сказал Даулет Турлыханов.

Он напомнил, что был избран депутатом по одномандатным спискам, и только избиратели могут решить: отозвать мандат или нет.

"Я с достоинством выполняю возложенные на меня обязанности, у коллег нет претензий к моей работе. Я тружусь достойно. Говорят, что его могут арестовать? Ему 21 год, он еще жизни не знает. За что его лишать свободы? За то, что вечером сидел с друзьями, не пил, он вообще не пьет. Он находится под сильным давлением. Он сна лишился, я его не ругаю, сейчас больше переживаю за его здоровье", – отметил депутат.

Нурасыл Болат не в первый раз подозревается в нарушении отбывания наказания. Ранее сообщалось, что ряд сотрудников наказаны из-за ситуации по делу Нурасыла Болата.

В октябре в казахстанских пабликах появились видео, как Нурасыл Болат сидит в компании за праздничным столом. Авторы публикаций утверждают, что он праздновал в ресторане 18-летие своей знакомой в нарушение установленного режима ограничения свободы.