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Какие национальные казахские блюда предпочитают иностранцы

Какие национальные казахские блюда предпочитают иностранцы Фото: пресс-служба акимата Астаны
По данным опросов отечественных туроператоров, самым популярным у иностранных гостей национальным блюдом является бешбармак или "мясо по-казахски", сообщает Zakon.kz.

Его подают во всех городах и местах отдыха страны. В зависимости от вкусовых предпочтений туристов бешбармак подается с кониной, говядиной или бараниной. А на западе Казахстана можно отведать рыбный "фишбармак".

На втором месте – бауырсак. В каждом регионе страны есть свой уникальный рецепт этого мучного изделия. А его разновидность "Ши бауырсак" туристы часто забирают с собой в качестве сувенирной продукции, ведь его очень удобно перевозить.

Почетное третье место за казы – домашней колбасой из перченого и соленого мяса, срезанного с ребер коня. Зачастую подается вместе с мясом по-казахски.

Далее следуют национальные сладости – жент и кызыл иримшик. Многие предприниматели предлагают туристам приобрести эти десерты в виде сувениров в небольших красивых подарочных наборах.

Кызыл иримшик – это сладкий творог. В шутку это блюдо называют "казахстанским рафаэлло". Оно готовится из творога с добавлением различных сладких ингредиентов. В одних регионах Казахстана добавляют мед, в других – сахар и варенье.

"Большой популярностью, как в качестве продукта для потребления, так и в качестве сувенира, пользуется казахстанский шоколад. К числу настоящих ценителей нашей национальной кухни можно отнести европейцев и туристов из СНГ", – сказала официальный представитель Министерства туризма и спорта РК Молдир Абдуалиева.

Ранее стало известно, какие природные достопримечательности Казахстана посещали путешественники. 

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