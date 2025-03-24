Какие блюда казахской кухни любят иностранцы

Говоря о впечатлениях иностранных гостей от казахской кухни, наш собеседник отмечает, что қойдың басы (голова барана. – Прим. ред.) всегда шокирует. Ее необычная подача, да и само блюдо не оставляют равнодушным никого.

"У нас сегодня был гость из Америки. Его угощали қойдың басы, и, конечно, он был сильно ошеломлен. Хотя я всегда заранее предупреждаю, что это такая традиция и голову барана подают самому уважаемому гостю застолья", – говорит Дэнис Кин.

Самым популярным национальным блюдом Казахстана является бешбармак. Его подают во всех городах и регионах в зависимости от вкусовых предпочтений: с кониной, говядиной или бараниной. А на западе Казахстана можно отведать даже рыбный "фишбармак".



