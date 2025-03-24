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Статьи

Какие блюда казахской кухни любят иностранцы

Курт, иримшик и конечно бешпармак: что любят иностранцы в казахском дастархане, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 09:46 Фото: Zakon.kz
Иностранцы не раз делились в соцсетях своими впечатлениями о казахской кухне. Одни от нее в восторге, другие находят ее экзотической, а третьи остаются в шоке. Какие блюда больше всего запомнились гостям из разных стран мира, узнал Zakon.kz.
Казахская кухня – это гастрономия вкуснейших блюд из мяса и молока, а особое место в ней занимают кисломолочные продукты и мучные изделия. Для большинства иностранцев наши блюда кажутся необычными, однако для некоторых они имеют удивительное сходство с блюдами их родных стран.

Чтобы узнать, какие национальные блюда предпочитают иностранцы, корреспондент Zakon.kz побеседовал с американским экскурсоводом из Алматы, который работает в сфере туризма уже 10 лет.

36-летний Дэнис Кин из штата Калифорния (США) –  лингвист по образованию. В 2013 году он приехал в Казахстан с одной целью – выучить казахский язык. Однако позже его жизнь кардинально изменилась: он влюбился в казашку, стал күйеу бала и остался жить в Казахстане. Теперь здесь у него появилась своя семья, интернациональная пара имеет двоих детей.


Спустя годы Казахстан стал для него родным домом. Сейчас он продолжает исследовать казахскую культуру и организовывает экскурсии. В своей деятельности он заметил, что иностранцы по-разному реагируют на местные традиции. Но то, что всегда их поражает, – это гостеприимство и полный дастархан, который забит до краев при встрече гостей.
"Больше всего в казахской кухне мне нравятся баурсаки. Мне кажется, невозможно их не любить. Жареное тесто встречается в разных кухнях мира, но особенность баурсаков в том, что они воздушные. Баурсаки с каймаком – это идеальная комбинация. Самый топ! Из мясных блюд мои фавориты – куырдак и сырне. А вот кисломолочные продукты для американцев – что-то новое, потому что курт и кумыс слишком горькие для нас. Помню, был случай, когда я преподавал казахскую историю в университете в Калифорнии и угощал своих студентов казы, жая и шубатом. К моему удивлению, все съели и выпили. У нас в стране конину есть запрещено, и для американцев это что-то непривычное".Дэнис Кин
Говоря о впечатлениях иностранных гостей от казахской кухни, наш собеседник отмечает, что қойдың басы (голова барана. – Прим. ред.) всегда шокирует. Ее необычная подача, да и само блюдо не оставляют равнодушным никого.
"У нас сегодня был гость из Америки. Его угощали қойдың басы, и, конечно, он был сильно ошеломлен. Хотя я всегда заранее предупреждаю, что это такая традиция и голову барана подают самому уважаемому гостю застолья", – говорит Дэнис Кин.

Самым популярным национальным блюдом Казахстана является бешбармак. Его подают во всех городах и регионах в зависимости от вкусовых предпочтений: с кониной, говядиной или бараниной. А на западе Казахстана можно отведать даже рыбный "фишбармак".


"Бешбармак – это блюдо, которое любят практически все иностранцы. Это своего рода визитная карточка казахской культуры. Тесто немного похоже на пасту, поэтому гостям это более знакомо. А казы имеет чесночный вкус и всем нравится. А вот кисломолочные продукты могут пить не все", – поясняет мужчина.
Американец отмечает, что все зависит от гостей. Например, когда на экскурсию приезжают европейцы, особенно французы, они, наоборот, очень любят кисломолочные продукты и конину, ведь во Франции тоже едят мясо лошадей. Также им нравится курт, потому что он напоминает их французский твердый сыр.


Наш герой добавил, какие еще есть предпочтения у гостей из разных стран мира:

  • Индусы любят иримшик, так как он очень похож на их сладость.
  • Японцы, корейцы и китайцы не употребляют кисломолочные напитки: айран, сузбе и кумыс. Поскольку у многих есть непереносимость лактозы и аллергия на молочные продукты.
  • Представителям Ближнего Востока казахская кухня более близка. Это связано с тем, что у них также  в национальной кухне много мяса и мучных изделий.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 09:46
Символ изобилия и достатка: уникальный рецепт наурыз коже от казахстанского шеф-повара
Ранее в Министерстве туризма и спорта РК сообщали, что, по данным опросов отечественных туроператоров, самым популярным у иностранных гостей национальным блюдом является бешбармак. На втором месте – баурсаки. В каждом регионе страны есть свой уникальный рецепт этого мучного изделия.
Почетное третье место занимает казы. Далее следуют национальные сладости – жент и кызыл иримшик.
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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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