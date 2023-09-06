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Почему полицейских в Алматы перевели на усиленный режим

Почему полицейских в Алматы перевели на усиленный режим Фото: Zakon.kz
В Алматы проводится операция по поиску и изъятию незаконно хранящегося оружия. В связи с этим полицейских перевели на усиленный режим, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского департамента полиции уточнили, что с 5 по 9 сентября 2023 года на территории Алматы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Кару", направленное на предупреждение преступлений с применением огнестрельного оружия, в том числе травматического действия.

"Практика показывает, что подобного рода отработки благоприятно влияют на оздоровление криминогенной обстановки в мегаполисе. Личный состав полиции Алматы переведен на усиленный вариант несения службы".Начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куат Науатов

По его словам, ОПМ "Кару" позволяет изъять из незаконного оборота максимальное количество незарегистрированного оружия.

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