Почему коммунальные службы Алматы перевели на усиленный режим работы

В Алматы сегодня, 31 октября 2023 года, с 11:30 начался дождь. Чтобы избежать возможных подтоплений, коммунальные службы города перевели на усиленный режим работы, сообщает Zakon.kz.

По данным властей мегаполиса, для обеспечения беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям задействовано 39 патрульных бригад.

"Всего для предупреждения и ликвидации возможных подтоплений организовано дежурство 199 единиц спецтехники, 22 мотопомпы и 761 дорожный рабочий. Заготовлено 1850 мешков с песком". Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По информации оперативного дежурного по ЧС, подтоплений в городе не зафиксировано.

"В районных акиматах организовано дежурство по контролю за производством работ". Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы до вечера 31 октября временами прогнозируется умеренный дождь высотой до 12 мм. Температура воздуха днем +14°С, ночью опустится до +6°С.

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