Какая зарплата у врачей и медсестер в Казахстане

На брифинге в СЦК 6 сентября 2023 года директор Целиноградской районной поликлиники при Управлении здравоохранения Акмолинской области Даурен Сибанбаев озвучил размеры заработных плат врачей и среднего медицинского персонала, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил директор поликлиники, заработные платы медиков ежегодно увеличиваются.

"Ежегодно увеличивается средняя зарплата врачей, а также среднего персонала. На данный момент у нас средняя зарплата окончившего вуз врача общей практики составляет порядка 382 тыс. 489 тенге. Средняя зарплата врача узкой специальности – 288 тыс. 367 тенге". Даурен Сибанбаев

При этом он добавил, что средняя зарплата медсестры общей практики составляет 246 тыс. 347 тенге.

"Также средняя зарплата медсестры узкой специальности – от 185 тыс. 372 тенге. Это базовая средняя зарплата. К ним еще потом прибавляется стаж работы, категории и так далее". Даурен Сибанбаев

Ранее Бюро национальной статистики поделилось информацией о средней и медианной зарплате в Казахстане, а также о сферах с самой высокой оплатой труда.