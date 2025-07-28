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Общество

Кому из казахстанцев повысят зарплаты до 50%

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Директор Департамента науки и инноваций МВРИ Ляззат Джусипова на брифинге в СЦК 28 июля 2025 года рассказала, кому из работников в Казахстане поднимут заработную плату, передает корреспондент Zakon.kz.

Джусипова напомнила, что с 1 июля увеличилась оплата труда работников РГП "Казводхоз".

"В общей сложности изменения позволят повысить заработную плату более 25 тыс. работников, оказывающих регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения. В зависимости от регионов и по данным статистики оплата труда вырастет в среднем на 35-50% – до уровня специалистов в областях теплоэнергетики и электроэнергетики", – добавила она.

Отмечается, что это снизит текучесть кадров в водной сфере и позволит привлекать в нее больше высококвалифицированных специалистов.

Поправки в закон "О естественных монополиях" вступят в силу 1 сентября 2025 года.

По данным министерства, на сегодняшний день в водохозяйственных предприятиях, обслуживающих гидротехнические сооружения, такие как водохранилища, магистральные и оросительные каналы, групповые водопроводы, и региональных бассейновых инспекциях работают порядка 10 тыс. специалистов.

11 июля 2025 года руководитель Управления особо охраняемых природных территорий Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР Бексултан Меирбеков сообщил, что работникам природоохранных учреждений в сельской местности повысят оклады на 25%.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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