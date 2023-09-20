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О погоде в Казахстане на 21 сентября рассказали синоптики

О погоде в Казахстане на 21 сентября рассказали синоптики Фото: unsplash
Прогноз погоды по территории Казахстана на 21 сентября 2023 года предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в западных и северных регионах республики ожидается преимущественно погода без осадков.

"На остальной территории страны сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на юго-востоке, востоке страны – сильные дожди. На востоке, юго-востоке республике ожидаются порывистый ветер. На большей части страны ночью и утром ожидается туман", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на севере, Актюбинской, Костанайской областей ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки.

"В центре, на востоке, юге Кызылординской, на юге Карагандинской, Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жамбылской, в пустынных районах Туркестанской областей сохраняется высокая пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие трое суток – с 21 по 23 сентября 2023 года.

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