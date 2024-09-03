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Жители Уральска возмутились отключением в городе горячей воды

Алматинская ТЭЦ-2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 08:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2 сентября жители города Уральска узнали об отключении в городе горячей воды, что мгновенно вызвало волну возмущений в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

О том, что подача горячей воды будет приостановлена с утра 2 сентября до вечера 4 сентября, сообщило АО "Жайыктеплоэнерго" на своей странице в Instagram. Вынужденную меру объяснили проведением плановых гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе.

Однако такие ограничения не получили одобрения среди пользователей соцсетей, которые обрушились на организацию с критикой и негодованием. Дело в том, что помимо 208 домов горячую воду отключат в социальных учреждениях:

  • 12 детских садах;
  • 10 школах;
  • четырех больницах.
Уральск, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 08:08

Фото: Instagram/ao_jte

Судя по комментариям под публикацией, подобное отключение уже было неделю назад. Как уточнили некоторые высказавшиеся, с тех пор ее и не подключали. Уральцев также удивил тот факт, что отключение горячей воды пришлось на первые дни нового учебного года.

Недавно полицейские Уральска задержали многократного нарушителя ПДД.

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