Жители Уральска возмутились отключением в городе горячей воды
О том, что подача горячей воды будет приостановлена с утра 2 сентября до вечера 4 сентября, сообщило АО "Жайыктеплоэнерго" на своей странице в Instagram. Вынужденную меру объяснили проведением плановых гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе.
Однако такие ограничения не получили одобрения среди пользователей соцсетей, которые обрушились на организацию с критикой и негодованием. Дело в том, что помимо 208 домов горячую воду отключат в социальных учреждениях:
- 12 детских садах;
- 10 школах;
- четырех больницах.
Фото: Instagram/ao_jte
Судя по комментариям под публикацией, подобное отключение уже было неделю назад. Как уточнили некоторые высказавшиеся, с тех пор ее и не подключали. Уральцев также удивил тот факт, что отключение горячей воды пришлось на первые дни нового учебного года.
Недавно полицейские Уральска задержали многократного нарушителя ПДД.