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Песчаные барханы могут поглотить шесть сел в Атырауской области

Песчаные барханы могут поглотить шесть сел в Атырауской области Фото: pixabay
Шесть населенных пунктов Атырауской области может засыпать песками. Защитить сельчан от растущих барханов местные власти рассчитывают с помощью живых ограждений саксаула на площади в 30 гектаров, сообщает Zakon.kz.

Пастбищ почти не осталось, все погрязло в песке. Питьевая вода на вес золота, на месте колодцев сейчас барханы. Такая картина, как отмечено в публикации "Хабар 24", в селе Карабау Атырауской области.

"Раньше на этом месте был колодец, его затянуло песком. Сейчас ближайшая скважина на окраине. Нам негде пасти скот. А когда поднимается ветер, мы спасаемся от пыльных бурь".Нуралы Умиров, житель села Карабау

Спасать Карабау от пыльных бурь начали еще в 2015 году.

По программе развития регионов построили каркасный курган за 1,5 млн тенге. Спустя 8 лет непрочная конструкция нуждается в усилении.

"Сейчас определены наиболее опасные места, разработаны проекты землеустройства сразу для нескольких сел. Фронт работ по защите от песчаных барханов внушительный, нужно охватить свыше 30 гектаров территорий".Нургуль Калиева, замруководителя Управления природных ресурсов

Специалист говорит, что медлить уже нельзя – песчаные дюны подступили к 30 селам.

Бороться с ними собираются естественным методом, высаживая саксаул. Живые изгороди должны задержать песок. Сооружение столь необходимого зеленого пояса обойдется областному бюджету в 367 млн тенге. Суммы для нефтяного края не самые внушительные. На кону – безопасность людей.

29 августа 2023 года сообщалось, что засуха и сайгаки приостановили уборочную кампанию в Костанайской области.

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