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Украденного младенца в Жетысуской области нашли у родственников отца-агрессора

Пропавшего 8-месячного ребенка в Жетысуской области нашли у родственников отца-агрессора Фото: pixabay
В Талдыкоргане полицейские нашли похищенного 8-месячного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Малыш находился у родственников его отца, которого за избиение тещи и жены поместили под стражу на 15 суток.

"Младенца передали матери. Дальнейшую судьбу ребенка будут решать представители органов опеки и суда. Отец малыша продолжает согласно постановлению суда отбывать свой административный арест".ДП Талдыкоргана 


Накануне общественный деятель Динара Тансари записала видео, где просила сотрудников прокуратуры, полиции Каскелена и Талдыкоргана, а также детского омбудсмена подключиться к поиску пропавшего ребенка, которого якобы выкрал отец.

На видео общественный деятель рассказала, что пропавшей девочке восемь месяцев, и она на грудном вскармливании. По версии Динары Тансари, агрессивный отец где-то прячет ребенка.

В полиции Талдыкоргана подтвердили, что в изоляторе временного содержания с 31 августа содержится отец ребенка. Он помещен под стражу на 15 суток согласно постановлению административного суда. 

Ранее были опубликованы поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые 20 апреля 2023 подписал глава государства. В частности, закон ужесточает ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере.

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