Смерть 8-месячного ребенка – комментарий Управления здравоохранения Павлодарской области

Волонтеры из поискового отряда Vita сообщили о смерти 8-месячного ребенка в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Они заявили, что, по словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани".



По информации Павлодар-онлайн, в управлении здравоохранения факт гибели ребенка в поселке Шидерты подтвердили.

Вызов в скорую помощь поступил 17 ноября. Звонивший сообщил, что у ребенка произошла временная остановка дыхания. Приехав, медики констатировали смерть.

"Ребенок был доставлен в судебно-медицинскую экспертизу, где провели вскрытие. Имеется несоответствие веса возрасту ребенка. Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов гистологического исследования", – рассказали в Управлении здравоохранения.

Ребенок родился в марте 2023 года. До 4,5 месяцев его наблюдали врачи поликлиники №3 в Павлодаре, куда малыш был прикреплен.



"Проводился патронаж на дому, ежемесячные плановые осмотры до года. Согласно записям осмотра невропатолога и хирурга, ребенок был здоров. В июле мама с детьми переехала в Актогайский район. Мама ребенка с детьми часто меняла место проживания. Со слов бабушки ребенка, ее дочь с ребенком впервые прибыла к ней в поселок Шидерты в конце августа, периодически уезжала. В дальнейшем мама ребенка за медицинской помощью не обращалась. По данным медицинских информационных систем, вызовы и активы не зарегистрированы", – сообщили в управлении.

На сегодняшний день Управлением здравоохранения проводится проверка по данному летальному случаю.

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