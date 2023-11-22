Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Смерть 8-месячного ребенка – комментарий Управления здравоохранения Павлодарской области

Смерть 8-месячного ребенка – комментарий управления здравоохранения Павлодарской области Фото: pexels
Волонтеры из поискового отряда Vita сообщили о смерти 8-месячного ребенка в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Они заявили, что, по словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани".

По информации Павлодар-онлайн, в управлении здравоохранения факт гибели ребенка в поселке Шидерты подтвердили. 

Вызов в скорую помощь поступил 17 ноября. Звонивший сообщил, что у ребенка произошла временная остановка дыхания. Приехав, медики констатировали смерть.

"Ребенок был доставлен в судебно-медицинскую экспертизу, где провели вскрытие. Имеется несоответствие веса возрасту ребенка. Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов гистологического исследования", – рассказали в Управлении здравоохранения. 

Ребенок родился в марте 2023 года. До 4,5 месяцев его наблюдали врачи поликлиники №3 в Павлодаре, куда малыш был прикреплен.

"Проводился патронаж на дому, ежемесячные плановые осмотры до года. Согласно записям осмотра невропатолога и хирурга, ребенок был здоров. В июле мама с детьми переехала в Актогайский район. Мама ребенка с детьми часто меняла место проживания. Со слов бабушки ребенка, ее дочь с ребенком впервые прибыла к ней в поселок Шидерты в конце августа, периодически уезжала. В дальнейшем мама ребенка за медицинской помощью не обращалась. По данным медицинских информационных систем, вызовы и активы не зарегистрированы", – сообщили в управлении.

На сегодняшний день Управлением здравоохранения проводится проверка по данному летальному случаю.

Ранее полуторагодовалый малыш умер в Экибастузе. Родные обвинили в халатности медсестру.

Читайте также

На фабрике "Казахмыс" погибла машинистка
"Казахмыс" сообщил о гибели машинистки на фабрике
Анастасия Стативкина
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления