Авария с лосем обошлась в 35 миллионов тенге
Животное это достаточно быстрое для того, чтобы внезапно выскочить из кустов, и слишком тяжелое для того, чтобы столкновение с ним произошло без последствий.
Особенно опасно встретить лося в ночное время суток – в этом случае последствия ДТП могут быть в несколько раз серьезнее, чем при аварии в дневное время, когда водитель может еще успеть среагировать и минимизировать последствия.
Так, в конце мая 2023 года при движении по автодороге Костанай-Сарыколь, водитель столкнулся с диким животным. На кадрах, снятых видеорегистратором в машине пострадавшего, видно, как неожиданно лось оказался перед автомобилем, отчего водитель даже не успел среагировать и предотвратить наезд.
К счастью, ни хозяин машины, ни животное не пострадали – лось благополучно покинул место ДТП. Чего не скажешь о состоянии автомобиля: все передняя часть кузова деформировалась настолько, что общая сумма убытка составила почти 35 миллионов тенге.
"Хотелось бы напомнить водителям, что столкновение с домашними и дикими животными на трассе могут быть весьма серьезными или даже смертельными как для самого водителя, так и для пассажиров. Стоит внимательнее смотреть на дорогу и предупреждающие знаки, соблюдая скоростной режим. Если столкновение все же не удалось предотвратить, и повреждения у автомобиля имеются, то при обращении в страховую компанию важно иметь полис автокаско – именно он позволит избежать финансовых затрат на восстановление машины".директор Департамента урегулирования убытков СК "Халык" Дарий Ли