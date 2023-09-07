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Авария с лосем обошлась в 35 миллионов тенге

Авария с лосем обошлась в 35 миллионов тенге Фото: pixabay
Одним из самых нежелательных для внезапной встречи на трассе животных у автомобилистов считается вовсе не лошадь или корова, которых, кстати, можно часто встретить на дорогах Казахстана, а лось.

Животное это достаточно быстрое для того, чтобы внезапно выскочить из кустов, и слишком тяжелое для того, чтобы столкновение с ним произошло без последствий.

Особенно опасно встретить лося в ночное время суток – в этом случае последствия ДТП могут быть в несколько раз серьезнее, чем при аварии в дневное время, когда водитель может еще успеть среагировать и минимизировать последствия.

Так, в конце мая 2023 года при движении по автодороге Костанай-Сарыколь, водитель столкнулся с диким животным. На кадрах, снятых видеорегистратором в машине пострадавшего, видно, как неожиданно лось оказался перед автомобилем, отчего водитель даже не успел среагировать и предотвратить наезд.

К счастью, ни хозяин машины, ни животное не пострадали – лось благополучно покинул место ДТП. Чего не скажешь о состоянии автомобиля: все передняя часть кузова деформировалась настолько, что общая сумма убытка составила почти 35 миллионов тенге.

"Хотелось бы напомнить водителям, что столкновение с домашними и дикими животными на трассе могут быть весьма серьезными или даже смертельными как для самого водителя, так и для пассажиров. Стоит внимательнее смотреть на дорогу и предупреждающие знаки, соблюдая скоростной режим. Если столкновение все же не удалось предотвратить, и повреждения у автомобиля имеются, то при обращении в страховую компанию важно иметь полис автокаско – именно он позволит избежать финансовых затрат на восстановление машины".директор Департамента урегулирования убытков СК "Халык" Дарий Ли

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Анастасия Московчук
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