Авария с лосем обошлась в 35 миллионов тенге

Одним из самых нежелательных для внезапной встречи на трассе животных у автомобилистов считается вовсе не лошадь или корова, которых, кстати, можно часто встретить на дорогах Казахстана, а лось.

Животное это достаточно быстрое для того, чтобы внезапно выскочить из кустов, и слишком тяжелое для того, чтобы столкновение с ним произошло без последствий.

Особенно опасно встретить лося в ночное время суток – в этом случае последствия ДТП могут быть в несколько раз серьезнее, чем при аварии в дневное время, когда водитель может еще успеть среагировать и минимизировать последствия.

Так, в конце мая 2023 года при движении по автодороге Костанай-Сарыколь, водитель столкнулся с диким животным. На кадрах, снятых видеорегистратором в машине пострадавшего, видно, как неожиданно лось оказался перед автомобилем, отчего водитель даже не успел среагировать и предотвратить наезд.

К счастью, ни хозяин машины, ни животное не пострадали – лось благополучно покинул место ДТП. Чего не скажешь о состоянии автомобиля: все передняя часть кузова деформировалась настолько, что общая сумма убытка составила почти 35 миллионов тенге.