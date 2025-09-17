#АЭС в Казахстане
Общество

Суд взыскал почти 3 млн тенге с владельца двух лошадей, которые стали причиной ДТП

лошади без хозяина, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 19:15 Фото: pixabay
Водитель, сбивший лошадей на трассе, отсудил 2,8 млн тенге с хозяина животных, которые забрели на автодорогу, соединяющую Кызылординскую и Павлодарскую области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 17 сентября в пресс-службе Павлодарского областного суда, инцидент произошел еще в июле 2024 года на автодороге "Кызылорда – Павлодар". Автомобиль Volkswagen Polo налетел на двух лошадей, которых оставил без присмотра их владелец. В результате аварии иномарке причинен ущерб почти на 3 млн тенге.

"Собственник автомобиля обратился в суд с иском к владельцу лошадей о взыскании материального ущерба в результате ДТП. Но ответчик отрицал принадлежность животных и свою вину, указывая, что постановление о привлечении его к административной ответственности по ст. 408 КоАП не должно иметь правового значения для гражданского дела", – говорится в материалах дела.

Суд, исследовав фото- и видеоматериалы, показания водителя и иные доказательства, установил, что животные принадлежали ответчику и действительно были оставлены без присмотра, что привело к ДТП.

"Нарушение Правил выпаса скота, утвержденных маслихатом Павлодарской области, является противоправным поведением владельца, повлекшим ущерб имуществу истца. По инициативе суда назначена судебно-авто-товароведческая экспертиза, согласно которой стоимость восстановительного ремонта автомашины истца с учетом амортизационного износа узлов и деталей, подлежащих замене, – 2 783 000 тенге".Павлодарский областной суд

Постановление вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Ночью 15 сентября 2025 года на автодороге Алматы – Шелек – Хоргос произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Оно закончилось летальным исходом для одного из его участников.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
