Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о "черном" списке компаний по ремонту дорог, которых приходится заставлять устранять свои же нарушения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Жетысуского района пожаловалась акиму на провалившуюся дорогу. По ее словам, дыру обещали засыпать еще в июле, но до сих пор этого не сделали.

"Засыпьте, пожалуйста, чтобы можно было проехать. Машины бьются, люди обращаются в ОСИ, но у меня нет таких средств. Адрес: улица Эйхе, 21", – попросила жительница.

Аким ответил, что в Жетысуском районе есть список недобросовестных подрядчиков, которых заставляют устранять нарушения.

"У нас, к сожалению, в Жетысуском районе есть "черный" список подрядчиков, которые некачественно выполняют свои работы, и которых мы каплей за каплей заставляем устранить их собственные нарушения, чтобы залатали дырки и провалы. Сейчас нашли способ. Я акимату дам поручение по тому адресу, который вы озвучили. Постараемся до конца сентября завершить работу, не только засыпать, максимально сделаем, чтобы удобно было ездить и зимой не было проблем", – пообещал Ерболат Досаев.

По его словам, в целом в Жетысуском районе в этом году планируют провести средний ремонт 22 км дорог на 18 улицах. Дорожно-ремонтные работы на четырех улицах – Омарова, Казыбаева, Хожамьярова, пер. ул. Казыбаева –будут завершены в сентябре этого года. Остальные 14 улиц отремонтируют в октябре.