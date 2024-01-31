Досаев рассказал, в каком формате будет встречаться с жителями Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, в какой форме теперь будет проводить встречи с горожанами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Алмалинского района поблагодарила акима за то, что он возобновил встречи с населением. На это Ерболат Досаев ответил, что не прекращал встречаться с горожанами.

"Я изменил формат встреч. Как и положено, я каждый квартал буду ездить в районы. Два раза в год у меня будут очные встречи и два раза – с выездами на места для решения проблем, как и происходило в четвертом квартале 2023 года", – сказал Ерболат Досаев.

В пресс-службе акимата Алматы уточнили, что в 2023 году аким провел 32 встречи с жителями восьми районов.

На встрече с жителями Алмалинского района Ерболат Досаев также пообещал алматинцам восстановить тротуарное освещение.