Правительство не ведет переговоры о передаче "АрселорМиттал Темиртау" российскому акционеру

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Акорды заявил, что правительство не ведет переговоры о передаче "АрселорМитталТемиртау" российскому акционеру "Северсталь", сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, действительно ли ведутся переговоры с российской компанией.

"Это не так. Переговоры никакие не ведутся. Можете не верить каким-то слухам. Да, компания имеет просроченные обязательства по ремонту оборудования, по инвестициям". Роман Скляр

Но с какими именно инвесторами ведутся переговоры, Роман Скляр не сказал.

"Я сейчас не могу это сказать, это преждевременно". Роман Скляр

Он добавил, что трагические события, которые происходят на этом предприятии, связанные с гибелью людей, "естественно, не могут нас не беспокоить".

"Поэтому ведется работа по привлечению других инвесторов, которые могут эффективно работать и вложить необходимые средства в данное производство. В частности, безопасность труда – это главный приоритет". Роман Скляр

Поводом к намерению сменить акционера стала гибель людей на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Тело одного из шахтеров обнаружили в 17:20, 18 августа в 8:10 нашли тело второго погибшего. Позже был найден третий погибший.

Однако это далеко не первая смерть на предприятии. Только за 2021-2022 годы на предприятиях АО "АМТ" зафиксированы 4 аварии, в которых пострадал 21 человек, погибли 12 человек. По мнению премьер-министра Алихана Смаилова, в этом виноват в первую очередь собственник предприятия. Главой предприятия является индийский бизнесмен Лакшми Миттал.