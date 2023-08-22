О передаче "АрселорМиталл Темиртау" другому собственнику высказались в правительстве

Заместитель премьер-министра РК – министр финансов Ерулан Жамаубаев прокомментировал возможную передачу АО "АрселорМиттал Темиртау" российской "Северстали", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил зампремьера, ранее было сделано соответствующее заявление о намерениях правительства найти для "АрселорМиттал Темиртау" другого инвестора.

"Вы же все уже слышали, заявление было сделано. Этим вопросом занимается непосредственно Скляр (Роман Васильевич – прим). Понимаете, такого рода предприятием должен заниматься определенный круг лиц. Это должен быть серьезный переговорный процесс. Поэтому каждый, если будет на своем уровне комментировать, это некомпетентно, это будет не правильно. Тем более, может повлиять на переговорный процесс. Поэтому заявление уже было сделано. Политическое решение, я думаю, есть. Поэтому будем работать". Ерулан Жамаубаев

При этом по достоверности информации о переговорах с "Северсталью" он добавил, что главное сейчас, чтобы "инвестор был платежеспособным".

"Для меня, для Казахстана важно, чтобы инвестор был платежеспособным, вкладывал определенные ресурсы в повышение оплаты труда и модернизацию производства. Чем потенциальный инвестор финансово обеспеченнее, тем лучше для экономики. Поэтому здесь определенные моменты есть, связанные с конфиденциальной информацией. Тем более полностью с нынешним акционером не закончили переговорный процесс". Ерулан Жамаубаев

19 августа в городе Шахтинске под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по ситуации на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау". Глава кабмина подчеркивал, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. Также Смаилов отмечал, что каждый раз руководство "АрселорМиттал Темиртау" заявляет о принимаемых мерах по созданию безопасных условий труда и значительных инвестициях. Однако происходящие аварии и трагедии доказывают обратное.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Тело одного из шахтеров обнаружили в 17:20, 18 августа в 8:10 нашли тело второго погибшего. Позже был найден третий погибший.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".