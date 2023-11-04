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"АрселорМиттал Темиртау" выкупит казахстанский инвестор

"АрселорМиталл Темиртау" выкупит казахстанский инвестор Фото: gov.kz
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге в правительстве рассказал, что "АрселорМиттал Темиртау" выкупит казахстанский инвестор, сообщает Zakon.kz.
"Сейчас мы не можем назвать компанию, но это будет отечественный инвестор, который купит предприятие по рыночной стоимости. Этот инвестор присутствовал на встрече Касым-Жомарта Токаева с бизнесом в сентябре". Роман Скляр

Он отметил, что в первую очередь будут следить, чтобы он инвестировал в промышленную безопасность. 

"Залповые инвестиции составят более одного миллиарда долларов", – сказал он. 

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

31 октября глава правительства Алихан Смаилов сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана.

Ранее стало известно, что новый инвестор должен будет вложить в модернизацию АО "АрселорМиттал Темиртау" 3 млрд долларов.

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