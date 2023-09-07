Взять под контроль все транзакции в игорной сфере: букмекеры поддержали Токаева

На заседании Совета безопасности глава государства заявил о необходимости строго отслеживать перемещения финансов в игорном бизнесе. Позицию президента поддержали в Саморегулируемой организации (СРО) букмекеров Казахстана.

Представители СРО отметили, что считают своевременной такую политику президента, потому что она позволит решить проблему подпольных игровых структур в сети. А таковых на сегодняшний день в казахстанском сегменте сети насчитываются тысячи.

Незаконно действующие иностранные сайты (порталы) различных онлайн-казино, букмекеров, лото и других структур, не имеющих лицензий РК, безнаказанно собирают средства с клиентов. Такие мошеннические сайты часто обманывают казахстанцев. Кроме того, теневой игорный бизнес не платит государству ни одного тенге налогов.



По мнению представителей легального букмекерского бизнеса, поручение Касым-Жомарта Токаева даст возможность эффективно отслеживать деятельность нелегальных игровых структур в Сети. В результате можно будет блокировать платежи незаконно действующим контрагентам, находящимся за пределами Казахстана.

В Казахстане хорошо развит профессиональный лицензированный игорный бизнес – казино, залы слот-машин (игровых автоматов), букмекерские конторы, тотализаторы. Все лицензированные организации данных направлений, официально работающие в РК, находятся под полным контролем уполномоченных государственных органов. Их обороты, да и в целом все операции, включая каждое пополнение счета клиента и каждую выплату, фиксируются цифровыми системами учета и попадают в отчетность Комитета государственных доходов (КГД) Минфина РК.

При этом, как отметил глава СРО букмекеров РК Галымжан Дуамбеков, обороты казахстанских букмекерских контор с момента перевода игорного бизнеса в специальные экономические зоны-резервации практически полностью – на 99 % – переведены на безналичную форму оплаты через банки второго уровня и платежные организации. Каждая такая онлайн-операция фиксируется в электронной отчётности, поступающей в уполномоченный орган. В свою очередь, по желанию клиентов платежи могут осуществляться и через кассы в букмекерских залах на территории специальных игорных зон. Эти операции также моментально отражаются в электронной отчётности КГД. Здесь все прозрачно.

А вот о движении средств на счетах незаконных игровых сайтов-однодневок, чьи конторы находятся за тысячи километров от Казахстана, этого сказать нельзя. Движение средств от клиента к компании-нелегалу маскируется через три-четыре компании-посредника. В этом задействованы не только различные платёжные системы, но и сторонние фирмы. Например, как выяснили в СРО, переводы игроков из РК владельцам подпольных игровых сайтов за рубежом маскируются под платежи за услуги экпресс-доставки еды. И это лишь один из каналов. По оценкам экспертов, ежегодно сотни миллиардов тенге такими теневыми каналами выводятся из страны.

"Наша ассоциация подписала меморандум с Агентством финансового мониторинга (АФМ) РК именно для того, чтобы помогать в борьбе с незаконными мошенническими сайтами. Обороты нелегалов никак не контролируются и потому безнаказанно выводятся из страны, через них отмываются криминальные деньги. Мы как законно действующий бизнес заинтересованы в том, чтобы велась решительная борьба с такими структурами. Ведь они не только являются причиной различных социальных пороков. Они также наносят огромный вред государству, выводя астрономические суммы за рубеж, не платя никаких налогов. И еще, что важно для нас, – они подрывают репутацию легального бизнеса, работающего в этой сфере в Казахстане. Например, нередки случаи, когда мошеннические сайты-однодневки элементарно пропадают из Сети вместе с загруженными деньгами клиентов. Мы – объединение добросовестных букмекеров Казахстана – активно помогаем госорганам бороться с этим уродливым явлением. Благодаря нашим совместным усилиям с АФМ всего за полгода в казахстанском сегменте Сети было заблокировано около 3 тысяч незаконных сайтов онлайн-казино, нелицензированных букмекеров и других подпольных структур. И мы полностью поддерживаем поручение президента: да, нужно обеспечить строгий тотальный контроль перемещения средств в игорной сфере". Галымжан Дуамбеков

Это поможет быстрее очистить отрасль от теневых структур, заключил он.

