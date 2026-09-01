Казахстан готов принять Банк развития ШОС: заявление Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества заявил, что совместными усилиями взаимный товарооборот стран ШОС уверенно приближается к одному триллиону долларов, сообщает Zakon.kz.

Однако, подчеркнул он, экономическая взаимосвязанность пока не в полной мере соответствует имеющимся возможностям.

"Важно максимально задействовать ресурсный, производственный и технологический потенциал государств – членов ШОС, создавать новые точки роста и устойчивые деловые связи. Казахстан выступает за формирование широкого торгово-инвестиционного пространства ШОС с минимальными барьерами, цифровыми процедурами и развитой транспортно-логистической связанностью. Считаем важным переходить от договоренностей к конкретным инициативам. Предлагаем внедрить механизм пилотных индустриальных консорциумов, который позволит государствам реализовывать проекты по мере готовности к ним, не дожидаясь присоединения всех участников. Успешные начинания могут масштабироваться на всю организацию". Касым-Жомарт Токаев

Как считает глава государства, важным шагом мог бы стать запуск зон трансграничной торговли ШОС на базе действующих центров приграничного сотрудничества.

Это, по его словам, позволит апробировать упрощенный товарообмен, цифровые процедуры и современные механизмы взаиморасчетов.

"Отдельный приоритет – формирование полноценного инвестиционного контура. Казахстан поддерживает инициативу Китая по созданию Банка развития ШОС. Считаем целесообразным направить ресурсы данного банка прежде всего на инфраструктурные, технологические и промышленные проекты. И при наличии консенсуса государств-членов Казахстан мог бы принять у себя данный институт, его штаб-квартиру". Касым-Жомарт Токаев

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Днем ранее, 31 августа 2026 года, Токаев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в 26-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС+". В этот же день он посетил церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников.